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Köse çalışmaları inceledi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, saat kulesi etrafında ve mahallelerde yapılan kar temizle çalışmalarını inceledi.

25 Ocak 2022 Salı 00:32
Köse çalışmaları inceledi

Yozgat’ı etkisi altına alan ve ilk merkezinde 60 santimetrenin üzerine çıkan kar ile mücadele çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediyesi’nde Belediye Başkanı Celal Köse karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Köse, son 10 yılın en yoğun kar yağışı ile Yozgat’ta kar kalınlığının 65 santimetreye kadar ulaştığını söyledi. Yağışlar sonrası ulaşımın aksamaması adına kendi ekiplerine şehirde bulunan tüm JCB kepçeleri kiralayarak dahil ettiklerini dile getiren Köse, ‘’Karla mücadele araçlarımızla ve ekiplerimizle çalışmalarımızı acil durum seviyesine çıkardık. Sürekli devam eden kar yağışı sebebiyle açtığımız yollar tekrar kapanıyor ama Rabbim’in izniyle tüm gücümüzle sahadayız. Bütün mahallelerimizi tek tek kontrol ediyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça tedbir almadan kendi araçlarımızla seyahat etmeyelim’’ dedi.

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