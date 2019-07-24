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Köse, birlik toplantısına katıldı

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Ankara'da yapılan Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı.

Köse, birlik toplantısına katıldı

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Ankara'da yapılan Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Köse, birlik toplantısına katıldı

Türkiye Belediyeler Birliği'nin Encümen Üyesi olan Belediye Başkanı Celal Köse, farklı belediyelerinden gelen taleplerin ele alındığı toplantıda değerlendirmelerde bulundu. Başkan Köse, farklı şehirlerde Belediyeler Birliği tarafından yapılacak çalışmaların karara bağlandığı Encümen Toplantısında gündemdeki konularla ilgili çalışmalara katıldı. Köse, Belediyeler Birliği Toplantısı için gelen Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile de ikili görüşmelerde bulundu. Farklı illerden gelen Belediye Başkanları ile de görüşmeler gerçekleştiren Köse, yapılacak hizmetler ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

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