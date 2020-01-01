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Köse, 2020 hedeflerini açıkladı

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, bu yıl içerisinde belediye olarak yapmayı planladıkları çalışmaları aktardı.

Köse, 2020 hedeflerini açıkladı

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, bu yıl içerisinde belediye olarak yapmayı planladıkları çalışmaları aktardı.

01 Ocak 2020 Çarşamba 04:04
Köse, 2020 hedeflerini açıkladı

Başkan Köse, yayımladığı yeni yıl mesajında, vatandaşlara 2020 yılının huzur, sağlık, mutluluk getirmesi temennisinde bulunurken, belediye olarak yapacakları çalışmaları da özetledi. Başkan Köse, 2020 yılında Yozgat şehir merkezinin en önemli sorunların biri olan altyapıyla ilgili düğmeye bastıklarını söyledi. Başkan Köse, ‘’Eski asbestli ve polietilen boruların yerine Avrupa standartlarına uygun düktil borular yerleştirilecek. Proje kapsamında 187 kilometre su hattı yenilenip, toprağın altına basınç odaları, manevra odaları ve skada sistemleri kuracağız. Bu çalışmalarımızın ardından Yozgat’ımız hak ettiği sağlıklı suya kavuşacaktır’’ dedi. Yozgat Belediye Başkanı Köse, yıl içerisinde Güneş Enerji Sistemini kurarak ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini kendilerinin üretmeyi planladıklarını kaydetti. Köse, ‘’2020 ortalarında projemizi hayata geçireceğiz. Tahmini 15 milyon dolarlık bir yatırım sağlanmış olacak. Aylık bir milyon 200 bin ile bir milyon 500 lira arasında elektrik satmış olacağız. Bu da belediyemize önemli bir katkı sağlamış olacaktır’’ diye konuştu.  Yozgat belediye Başkanı Celal Köse, şu anda mezbelelik halde olan, Çapanoğlu Büyük Cami’nin etrafında tarihi doku projesinin de hayata geçirileceğini anlattı. Köse, ‘’TOKİ işbirliği ile yapacağımız projenin Yozgat’ımızın tarihi için oldukça önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu projemizde 2020 yılı içerisinde başlayacak. Bu projelerimizin dışında da Yozgat’ımızı bir adım öteye taşımak için çeşitli çalışmalarımız olacaktır’’ ifadelerini kullandı. 

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