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KOŞAR ADIM

YOZGAT il genelinde, 11.11.2019 tarihinde, saat 11.11’de gerçekleştirilecek fidan dikimi etkinliği için hazırlıklar tamamlandı. Fidanların toprakla buluşturulacağı alanlarda Orman Müdürlüğü teknik elemanları altyapı çalışması yaptı.

KOŞAR ADIM

YOZGAT il genelinde, 11.11.2019 tarihinde, saat 11.11’de gerçekleştirilecek fidan dikimi etkinliği için hazırlıklar tamamlandı. Fidanların toprakla buluşturulacağı alanlarda Orman Müdürlüğü teknik elemanları altyapı çalışması yaptı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
KOŞAR ADIM

YOZGAT’ta belirlenen tarihte 204 bin 650 fidanın dikilmesi planlandı. En son 198 bin 43 fidan alımı yapıldı. Yozgatlılar yeşil örtü için adeta seferber oldu. Fidan alımı kampanyasına katılan Yozgatlılar, yüzde 96’lık bir oranla yurt genelinde ilk sıraya yükseldi. Yozgat’ı yüzde 94 ile Bingöl takip ederken, yüzde 94 ile Isparta, yüzde 92 ile Manisa, yüzde 92 ile Mersin ilk beşe giren iller oldu. Sürenin bitimine kadar Yozgat’ın belirlenin hedefin de üzerine çıkması bekleniyor.  Etkinliğin, ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşların yoğun taleplerine karşılık vermek, toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla düzenlenmesi planlandı. Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum, kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77’ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşların katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturulacak. Etkinlik, yanan alanlarla birlikte, köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar kısaca ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirilecek. Aynı anda tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek; yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine tüm vatandaşlar davet edildi. 

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