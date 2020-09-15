Koruyucu uygulaması

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruma ve bakım ihtiyacı bulunan çocuklara yönelik yeni bir hizmetin daha devreye sokulduğunu duyurdu. Açıklamada, ‘’Deneyimli koruyucu ailelerden oluşan bir ekip ile mentörlük sistemini getiren Bakanlık, Türkiye genelinde sayıları 6 bin 200 üzerinde olan koruyucu aile arasından seçtiği deneyimli koruyucu aileler ile aday aileleri eğitecektir’’ denildi. Bakanlık, ‘Rehber Koruyucu Aile Sistemi’ ile önemli bir hizmet daha hayata geçirerek hizmetin kalitesini arttırmayı hedeflediğine vurgu yapılarak, deneyimli koruyucu ailelerin hizmetin içinde daha fazla rol almasını sağlayacak proje ile koruyucu aile sistemine dahil olan ailelerin desteklenmesinin planlandığı ifade edildi. Rehber Koruyucu Aile Sistemi ile aday ve yeni ailelerin çocuk bakımı ve sağlıklı gelişimleri konusunda bilgilendirilmesi sağlanacak. Aileden aileye tecrübe aktarımını da içeren rehberlik sürecinin yeni aileler için süreci yönetmede kolaylık sağlaması bekleniyor.