Koruyucu Aile anlatıldı

İl Müdürü Abdullah Neşeli, ‘’Bugün binlerce çocuk koruma ve bakım altındadır. Bakanlığımız her bir çocuğu büyük önem vermekte, tüm ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılamaktadır. Ancak bizler her ihtiyacı karşılasak da çocukların aile sıcaklığına, ebeveynlerin kişisel ve ruhsal gelişimlerine katkılarına ihtiyaç duymaktadırlar’’ dedi.

Neşeli, koruyucu ailelere, 0-3 yaş çocuklar için 605 lira, 4-5 yaş çocuklar için 739,89 lira, 6-14 yaş öğrenciler için bin 39 lira, 15-18 yaş lise öğrencileri için bin bin 780 lira, üniversite öğrencileri için bin 325 lira ödeme yapıldığını sözlerine ekledi.