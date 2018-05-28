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Koruma Kurulu toplandı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanması hakkındaki yönetmelik doğrultusunda Çocuk Koruma Kurulu Mayıs ayı Koordinasyon toplantısı yapıldı.

Koruma Kurulu toplandı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanması hakkındaki yönetmelik doğrultusunda Çocuk Koruma Kurulu Mayıs ayı Koordinasyon toplantısı yapıldı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Koruma Kurulu toplandı

Yozgat Bakım Rehabilitasyon Merkezi’ndeki toplantıya Yozgat Vali Yardımcısı Faruk Ekiz başkanlık etti. Toplantıda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi. Yapılan sunumun ardından toplantı, Şubat ayında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak çalışmaların görüşülmesi, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ile tamamlandı. Toplantıya Yozgat Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdare Genel Sekreterliğin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İŞKUR, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Emanet Derneği temsilcileri katıldı.

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