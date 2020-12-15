Koruma Amirliği kuruldu

İçişleri Bakanlığı tarafından hayvan haklarının korunması için Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Çayıralan İlçesinde de faaliyete başladı. Ülkemizde Çevre, doğa ve Hayvanlara karşı işlenen suçları önlemek amacıyla Hayvan Durum İzleme uygulaması da devreye sokuldu. Vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlarla alakalı gördükleri olumsuzluklar ve hayvanlara yönelik şiddetle ilgili bu uygulama üzerinden kolluk kuvvetlerini anlık ihbarda bulunabilecekleri bildirildi.