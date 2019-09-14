Koruma alanları belirlendi

Buna göre Yozgat’ta bin bölgenin korumasına ilişkin karar iptal edilirken, iki bölge koruma altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, yurt genelinde 30 turizm merkezi ile 5 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi iptal edildi, 31 turizm merkezi ile 10 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesinin sınırları yeniden belirlendi. Bu kapsamda Yerköy ilçesinde Güven Turizm Merkezi, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olmaktan çıkartıldı. Boğazlıyan ilçesi Bahariye Cavlak Termal Turizm Merkezi ile Sorgun Termal Turizm Merkezi, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edildi.

