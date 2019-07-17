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Korsan tahsilat noktası uyarısı

YOZGAT ile birlikte Sivas ve Tokat illerinde korsan ödeme noktalarının bulunabileceği konusunda uyaran CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, “Elektrik faturalarınızı yatırdığınız noktaların tahsilat yetkisi olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Korsan olarak ifade edilen bu yerler vatandaşın parasını alıp ortadan kaybolabiliyor” uyarısında bulundu.

Korsan tahsilat noktası uyarısı

YOZGAT ile birlikte Sivas ve Tokat illerinde korsan ödeme noktalarının bulunabileceği konusunda uyaran CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, “Elektrik faturalarınızı yatırdığınız noktaların tahsilat yetkisi olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Korsan olarak ifade edilen bu yerler vatandaşın parasını alıp ortadan kaybolabiliyor” uyarısında bulundu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Korsan tahsilat noktası uyarısı

Tekin, korsan olarak adlandırılan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) izni olmadığı halde yetkisiz olarak elektrik, su, doğalgaz, telefon faturası tahsil eden ödeme noktalarının vatandaşları mağdur ettiğini kaydetti. Elektrik abonelerini korsan noktalara karşı dikkatli olmaya çağıran CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin,  “Tüketiciler yetkisi olmayan bu yerlerde ödeme yaptıkları zaman 2-3 lira gibi işlem ücreti adı altında fazladan para veriyorlar. Daha da önemlisi, yaptıkları ödemelerin şirkete ulaşmaması nedeniyle elektrik borçları da kapanmıyor” diye konuştu.
GÜVENLİ TAHSİLAT 
Tekin, “Güvenli olmayan bu noktalarda vatandaşın parasını alıp hiç ödeme yapmayan ya da geç ödeyerek tüketiciyi mağdur edenler var. Bu sırada kredi kartı, kimlik bilgilerinin yetkisiz kurumların ellerine geçerek, başka bir tehlike oluşturmaktadır. Müşterilerimiz, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta sayıları 46’e ulaşan Müşteri Hizmet Merkezimiz ve anlaşmalı NKolay,  Pratik İşlem ve Faturamatik İşlem Merkezimizde elektrik faturalarını güvenli bir şekilde ödeyebilir” ifadelerini kullandı. 
DİKKAT EDİN
Türkiye genelinde söz konusu korsan noktalar nedeniyle tüketicilerin dönem dönem mağduriyetler yaşadığını anımsatan Tekin, ortaya çıkan mağduriyetleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle özetledi: Korsan ödeme noktasına fatura bedelini yatıran vatandaş, elektrik faturasını ödediğini sanırken, bir masa bir sandalye olarak ifade edilen bu kurumlar tüketicilerin fatura bedellerini toplayıp ortadan kayboluyor. Vatandaş faturasını ödediğini düşünürken borç ödenmediği için faiz işliyor ve tüketici durumdan haberdar olmazsa borcundan dolayı elektriğinin kesilmesi dahi gündeme gelebiliyor.Korsan ödeme noktalarının tahsilat yetkisi olmadığı gibi, mevzuata aykırı olarak yetkili şirketlerin marka, isim ve logosunu da kullanarak fatura tahsilatı yapıyorlar. Bu nedenle vatandaşların öncelikle ödeme yaptıkları yerin yetki belgesi olup olmadığını kontrol etmesi büyük önem taşıyor. Şüpheye düşen tüketicinin ödeme noktasının yetki belgesini görmeyi talep etme hakkı bulunuyor. CK Enerji Çamlıbel Elektrik, faturasını ödemek isteyen tüketiciler ödeme yaptıkları noktanın yetkili olup olmadığını www.ckcamlibel.com.tr web sitesinden kontrol imkânı sağlıyor. Tüketiciler şirketin internet sitesinden kendilerine en yakın yetkili ödeme merkezinin adres ve telefon bilgilerini görebiliyor.
 

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