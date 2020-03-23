Koronavirüs dolaşmıyor biz dolaşıyoruz

İstatistiki olarak dünyadaki ülkelerde salgın sonrası ölümlerin yaş gruplarına bakıldığında 65 yaş üstü hastalığın ağır seyretmesi ile birlikte 80 yaş civarında ölümlerin daha çok olduğu görülüyor.Henüz tedavisi ve aşısı olmayan bu salgından korunmanın en önemli yolunun özellikle yaşlılar için sosyal izolasyon olduğunun altını çizen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen, öksüren ya da hapşıran birinin sağlıklı bir yaşlı kişinin yanına gidecekse ertelemesi ya da maske takmak, el hijyenine dikkat etmek gibi önlemleri alması gerektiğinin altını çizdi. Yaşlıları, 65 yaş üstü fizyolojik ve biyolojik değişiklikleri nedeniyle sosyal olarak uyum güçlüğü ile yaşamsal faaliyetlerinde güçlük çeken kişiler olarak tanımlayan Dr. Özlem Sezen, “Yaşlılıkta zaman içinde fizyolojik değişiklikler oluyor, vücudun faaliyetleri de azalıyor. Sosyal hayattan ve iş hayatından çekilmekle beraber kişiler gittikçe içe kapanmaya başlıyor. Bu durumda da hem fizyolojik hem psikolojik değişiklikler ile zaman zaman eşlik eden hastalıklar vücut direncini de düşürüyor. Yaşlılık döneminde kadınlara en çok eşlik eden hastalıklar kanserler dışında osteoporoz, erkeklerde hipertansiyon, kalp hastalıkları, bunların yanı sıra her iki grupta diyabet, tansiyon, zaman zaman böbrek yetmezliği, görme bozuklukları gelişebiliyor. Bazı kaslarda güçsüzlük, fonksiyonel kayıplar olabiliyor” dedi.

Henüz yaşlanmadan önce sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, psikolojik olarak desteklenmenin başlaması gerektiğini belirten Dr. Özlem Sezen, “Yaşlılık döneminde de kalsiyumu artırmak, kemik erimesine karşı süt, yoğurt, peynir, et, tavuk, balık, yumurta gibi genel beslenme şartlarını sağlamak oldukça önemli. Düzenli doktor kontrollerine gitmek, kanser taramalarını yaptırmak, takiplerde uygun görülürse erişkin aşılaması yaptırmak sağlığın devamı için gerekli. Tuzu ve yağı azaltmak, karbonhidratı dengeli almak, et ve et ürünleri, tavuk ve balık ürünlerini ızgara ya da haşlama şeklinde tüketmek, kızartmalardan uzak durmak gerekli. Ayrıca süt, yoğurt, peynir bizim kültürümüzde olan çok zengin besin maddeleri. Yaşlılık döneminde düzenli aralıklarla belirli tahlillerin yapılması, kolesterol takibi de oldukça önemli. Gerekirse ilaç takviyeleri de yapılabilir. Mevsim sebzeleri ve meyveleri tüketmek, bol sıvı almak özellikle de su içmek çok önemli” diye konuştu.

Yaşlılığın da bebeklik gibi bir dönem olduğuna vurgu yapan Dr. Özlem Sezen, sözlerini şöyle sürdürdü: “İmmün sisteminin de zayıflamasıyla beraber, yaşlı bireyler bazen işlerini sürdürmekte güçlük çekmekle beraber enfeksiyona yatkın hale gelebiliyorlar. Hareket azlığı da bu durumu tetikliyor. Bu nedenle, özellikle aşı ile önlenebilir hastalıklar ile mücadelenin önemi daha da artıyor. Özellikle devletimizin de bağışıklama planı içerisinde yer alan 65 yaş üstü tüm bireylere zatürre (pnömokok) ve influenza aşıları öneriliyor. Konjuge Pnömokok aşısı Aile Sağlığı Merkezleri'nde var ve ücretsiz yapılıyor. Bunun yanı sıra belli dönemlerde hepatit aşılarını, tetanoz aşılarını da sorguluyoruz. Ayrıca 18-64 yaş arası erişkinlerde eşlik eden kronik kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, diyabeti, immün sistemi zayıflatan durumu varsa yine bakanlığımız risk grubu kapsamı içerisinde aldığı için bu hastalarımıza da zatürre aşısını ücretsiz yapıyoruz.”

Koronavirüs salgınından korunmanın şu an için en önemli yolunun sosyal izolasyon olduğu vurgusunu yapan Dr. Özlem Sezen, “Bu dönemde gerekmedikçe, özellikle de yaşlılar dışarı çıkmamalı. Yaştan bağımsız olarak gerekmedikçe kalabalık ortamlara girilmemesini ve toplu taşıma aracı kullanılmamasını öneriyoruz. Bir diğer önemli konu el hijyeni. Kişiler dışarı çıktıklarında kesinlikle ellerini, gözlerine ve yüzlerine sürmemeliler. Toplu taşıma aracından indikten sonra da ellerini mutlaka dezenfekte etmeliler. 20 saniye boyunca elleri su ve sabunla yıkamalılar. Eve geldiklerinde ise kıyafetlerini değiştirmeliler. Evde ise sık havalandırma önemli. Bir süre evlere misafir kabul etmeyelim. Sevdiklerimizle tabi ki görüşelim, telefonlaşalım ancak tokalaşma ve sarılma gibi yakın teması önermiyoruz” ifadelerini kullandı.