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KORONA ALARMI!

KORONAVİRÜSÜ ile ilgili yurt genelinde alınan önlemlere paralel Yozgat il genelinde de çeşitli önlemler alınırken, dezenfekte çalışmaları hız kazandı.

17 Mart 2020 Salı 03:00
KORONA ALARMI!

Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kapalı ve açık alanlarda virüse karşı dezenfekte çalışmalarına ağırlık verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasından hemen sonra, Yozgat Belediyesi tarafından başlatılan sterilizasyon ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Okul, cami, park-bahçe, spor sahaları, toplu taşıma araçları ile durakları, çöp kutuları, çeşmeler, kamu kurum, kuruluşları gibi alanlarda ilaçlama çalışmalarına başlanıldı. Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri, kolonya, maske ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu yönündeki şikâyetler üzerine sahaya inerek denetim ve uygulama yapmaya başladı. Ekipler, gıda ve hijyen ürünlerinin fiyat etiketlerini, faturalarını kontrol ederek işletmecilere anormal fiyat artışlarına karşı uyarılarda bulunuyor.  Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Koronavirüs salgının ülkemizde görülmesiyle, ilimizin tamamında önlemlerimizi aldık. Mart ayı içerisinde yapmayı planladığımız tüm etkinliklerimizi iptal ettik. İlimizde ki ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları, sokaklarımızda ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Yine aynı şekilde Zabıta ekiplerimiz, ilçemizde bulunan market, dükkan ve mağazalarda denetim yaparak, virüsü fırsata çevirmeye çalışan işletmelere göz açtırmıyor. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin ve hükümetimizin tüm kurumları, koronavirüs salgınına karşı gereken tüm önlemleri almış, gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bizler de yerel yönetimler olarak, hemşehrilerimizin sağlığının korunması ve sürdürülmesi noktasında üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

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KORONA ALARMI!
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