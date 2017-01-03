Korkutan yangın!

Yozgat merkez Bahçeşehir Mahallesi Hilal Apartmanının dördüncü katında Özgecan Gemi ve 2 çocuğunun yaşadığı bir dairede öğle saatlerinde elektrik kontağından olduğu tahmin edilen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Camdan yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri geldi. Doğalgaz ekipleri tarafından apartman bağlantısının kesilmesinin ardından yangına müdahale eden itfaiye ekipleri evde bulunan anne ve çocuklarını camdan itfaiye merdivenine alarak kurtardı. Apartmanın en üst katında oturan koah hastası Ünzüle Koşar isimli kadının evinin balkonunda baygınlık geçirmesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin balkon camını kırması ile yaşlı kadın bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer dairelerde bulunan ve dumandan etkilenen çocuk ve yaşlılardan oluşan çok sayıda vatandaş tedavi için hastaneye götürülürken, kurtarma çalışması sırasında karda ilerlemekte güçlük çeken itfaiye vatandaşların desteği ile kurtarıldı. Mahalle sakinleri yangının çocukların oyun oynadığı sırada çıktığını ileri sürdü. Bazı vatandaşlar yangının elektrikli battaniyeden çıktığını belirtirken, olayda can kaybının bulunmaması teselli kaynağı oldu.