KORKUTAN GECE

Yangın nedeniyle Nohutlu Mahallesi ve çevresindeKİ bölgelerde ikamet edenler, yangın kontrol altına alınıp, söndürülünceye kadar geçen sürede korkulu anlar yaşadı. Aşağı Nohutlu Mahallesi Yüzbaşı Bahattin Çokdeğerli Caddesi Neva Evleri Apartmanı'nda sebebi belirlenemeyen bir nedenle çatı katında yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının büyümesi ve teras katta bulunan 5 daireye sıçraması üzerine çevre ilçe belediye itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yangına Emniyet Müdürlüğüne ait Toma ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle de müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerine tepki gösteren vatandaşlar ekiplerin yetersiz kaldığını söyledi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da olay yerine gelerek, vatandaşlardan ve itfaiye görevlilerinden bilgi aldı.