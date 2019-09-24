Korkuluklar değiştiriliyor

Bu kapsamda Karayolları ekipleri E-88 Karayolunun Yozgat Şehir Geçişinde bulunan alt geçite ait korkulukları değiştiriyor. Yozgat il merkezinde bulunan alt geçite ait korkuluklar, oksijen kaynağıyla kesilerek, yenisiyle değiştiriliyor. Mevcut korkulukların sağlam ve kullanılabilir olduğu gözlemlenirken kaynak makineleriyle sökülen korkuluklar yerine bir benzerinin takıldığı gözlemlendi. Ekipler ayrıca alt geçitin dökülen beton ve sıvalarını da yeniliyor.

