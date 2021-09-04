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Korkuluk Çalışması

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde Nefise Hanım Deresinde Korkuluk çalışmasına başlandı.

04 Eylül 2021 Cumartesi 00:02
Korkuluk Çalışması

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, İlçe Merkezinde bulunan ve tehlikeye yol açan Nefise Hanım deresinde, çocukların ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla etrafına çit, korkuluk çalışması başlattıklarını söyledi. Başkan Çakır, ‘’Çalışmalarımızla birlikte dere ve kanalların etrafında yaşayan ya da günlük hayatlarında bu güzergahları kullanan vatandaşlarımızın herhangi bir kazaya mahal vermeksizin gönül rahatlığıyla hareket etmelerini sağlamış olacağız’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Korkuluk Çalışması
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