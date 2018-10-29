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Korkuluğun böylesi

ANADOLU çiftçisi, tarlasındaki ürünün kurtlar, kuşlar, domuzlar, çakallar tarafından talan edilmesini önleyebilmek için tarih boyunca farklı yöntemler uyguladı. Bu yöntemler içerisinde en yaygını ‘korkuluklar’ oldu.

Korkuluğun böylesi

ANADOLU çiftçisi, tarlasındaki ürünün kurtlar, kuşlar, domuzlar, çakallar tarafından talan edilmesini önleyebilmek için tarih boyunca farklı yöntemler uyguladı. Bu yöntemler içerisinde en yaygını ‘korkuluklar’ oldu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:24
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Korkuluğun böylesi

Genellikle, kargaların, kuşların tarladaki ürünü, tohumu yememesi için tarlanın her tarafından görünebilecek şekilde dikilen korkuluklara bağlanan ses çıkartıcı malzeme ile kuşların zarar vermesinin önüne geçilmeye çalışıldı. Sohn dönemlerde ise, daha çok insana benzeyen korkuluklar tarlarda, evlerin yakınlarında boy göstermeye başladı. Tıpkı, Sorgun ilçesinin Karalık köyünde olduğu gibi. Karalık köyünden Şeref Yıldız, tavuklarını tilkilerden korumak için yaptığı korkuluk, uzaktan bakıldığında insan gibi görünüyor. Bu tip korkulukların, hırsızlık olaylarında da caydırıcı özelliğe sahip olduğu kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
Korkuluğun Böylesi
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