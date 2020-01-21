Korkmaz temsilci oldu

Korkmaz, atama yazısını, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’ya teslim etti. Yurtlu, Tarımkom’un uluslararası tarım, gıda, bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında arz, talep, danışmanlık, proje sahipleri ile tek bir çatı altında ortak istişare ile hareket edebilen, uluslararası pazarlama, iktisadi, ekonomik işbirliği entegrasyonunu tamamlayarak, Türkiye’de 81 ilde, 640 ilçede, dünyada 38 ülkede teşkilatlanmış,12 ülkede satış pazarlama ofisleri ile faaliyet gösteren uluslararası mili ve yerli bir kurum olduğunu söyledi.