Körfez’de büyük buluşma

Merkezi İstanbul’da bulunan Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneği, Yozgatlı işadamları ve bürokratları bir araya getirmeye devam ediyor. YOSİAD Başkanı Erdal Öztürk’ün organize ettiği yemek Gezbe’de gerçekleşti.

Yozgat’ın yöresel lezzeti arabaşının ikram edildiği yemeğe YOSİAD Başkanı Erdal Öztürk ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Gebze Kaymakam Bey Mehmet Aslan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Hamza Kaya, banka müdürleri var ve işadamları katıldı.

Gebze’de yaşayan Yozgatlı bürokrat ve işadamlarını bir araya getirerek, Yozgat ve Yozgatlı için fikir alışverişinde bulunduklarını belirten YOSİAD Başkanı Erdal Öztürk;