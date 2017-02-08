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Körfez’de büyük buluşma

08 Şubat 2017 Çarşamba 04:26
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Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneği (YOSİAD), işadamları ve bürokratları Körfez’de bir araya getirdi.

Körfez’de büyük buluşma
Merkezi İstanbul’da bulunan Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneği, Yozgatlı işadamları ve bürokratları bir araya getirmeye devam ediyor. YOSİAD Başkanı Erdal Öztürk’ün organize ettiği yemek Gezbe’de gerçekleşti. 
Yozgat’ın yöresel lezzeti arabaşının ikram edildiği yemeğe YOSİAD Başkanı Erdal Öztürk ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Gebze Kaymakam Bey Mehmet Aslan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Hamza Kaya, banka müdürleri var ve işadamları katıldı. 
Gebze’de yaşayan Yozgatlı bürokrat ve işadamlarını bir araya getirerek, Yozgat ve Yozgatlı için fikir alışverişinde bulunduklarını belirten YOSİAD Başkanı Erdal Öztürk; 
“Gurbette yaşayan Yozgatlıların bir araya gelmesi, güç birliği yapması için sürekli organizasyonlar yapıyoruz. Bürokrat, işadamı ve siyasetçi özellikle gurbette bir araya gelirse Yozgat sinerjisi güçlü olur. Bu amaç doğrultusunda Gebze’de yaşayan işadamları ve bürokrat Yozgatlılarla bir araya geldi. Güzel bir akşam oldu. Karşılıklı hem tanışma hem de istişare ortamı oluştu. Bu birliktelikler hem Yozgatlıların hem de Yozgat’ımızın faydasına olacaktır” diye konuştu. 

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