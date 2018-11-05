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Kore gazisi toprağa verildi

SARIKAYA ilçesinde 88 yaşında vefat eden Kore gazisi Salih Yağız, son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi toprağa verildi

SARIKAYA ilçesinde 88 yaşında vefat eden Kore gazisi Salih Yağız, son yolculuğuna uğurlandı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 08:06
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Kore gazisi toprağa verildi

Tedavi gördüğü Sarıkaya Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Yağız'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından alınarak Merkez Çarşı Camisine getirildi. Yağız için öğle vakti cami önünde cenaze töreni düzenlendi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Yağız'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Törene, Yağız'ın ailesi ve yakınları ile Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Topkaya, Sarıkaya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yakup Ergen, askeri personel ile vatandaşlar katıldı.

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Kore Gazisi Toprağa Verildi
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