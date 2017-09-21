Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105324
ALTIN
146.596
DOLAR
3.4727
STERLİN
4.7284
EURO
4.1687

KOP’un desteği sürüyor

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı(KOP)nın Yozgat’a destekleri sürüyor. Yozgat Valiliği ve KOP arasında dün imzalanan protokol ile içme suyu projesi için yaklaşık 5 milyon tutarında bir destek alındı.

KOP’un desteği sürüyor

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı(KOP)nın Yozgat’a destekleri sürüyor. Yozgat Valiliği ve KOP arasında dün imzalanan protokol ile içme suyu projesi için yaklaşık 5 milyon tutarında bir destek alındı.

21 Eylül 2017 Perşembe 07:00
0 Okunma
KOP’un desteği sürüyor

Geçen yıl Haziran ayında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla KOP’a dahil edilen Yozgat, KOP’a sunduğu projelerinin karşılığını alıyor.
KOP Başkanı İhsan Bostancı,  Yozgat’ın geçen yıl itibariyle KOP desteklerinden faydalanmaya başladığını söyleyerek, “Malumunuz ilk proje desteğimiz Doğankent’teki sulama projesi olmuştu. Yaklaşık 4 milyon TL bir ödenek ile destek sunmuştuk” dedi.
İhsan Bostancı, bu yıl için ise 7 projenin bu kapsamda desteklendiğini ve KOP’un doğrudan desteğiyle yaklaşık 17 milyon TL desteğin mevcut olduğunu belirtti.
İhsan Bostancı “Yozgat iline doğrudan ve dolaylı sağladığımız katkı yaklaşık 30 milyonu bulmuş durumda. Önümüzdeki dönemde bu rakamın artarak devam etmesini diliyoruz. Çabalarımız bu yöndedir. Ben protokolün ve projelerin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
“CİDDİ DESTEK”
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise  KOP’un başarılı çalışmaları ve ilimize verdiği desteklerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Vali Yurtnaç, KOP’un Yozgat’a yaklaşık 30 milyon TL gibi ciddi bir rakam ile destek sunduğuna dikkat çekerek, “Bu rakam bizim Özel İdare’nin yıl içerisinde yaptığı bütçesiyle aynı rakamdır. Bu destek buranın tarımı, alt yapısı için gelen bir destektir. İnşallah daha hızlı ve verimli bir şekilde bu projeleri yürüteceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların sonunda desteklenmesi uygun görülen projenin protokol imza töreni gerçekleşti.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Açıkel’den kırtasiye yardımı
Açıkel’den kırtasiye yardımı
Karacabey’den anlamlı kutlama
Karacabey’den anlamlı kutlama
Takibi yapılıyor
Takibi yapılıyor
Yılın ahisi seçildi!
Yılın ahisi seçildi!
‘Gazilerimize minnettarız’
‘Gazilerimize minnettarız’
Gaziler günü kutlandı!
Gaziler günü kutlandı!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim