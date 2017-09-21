KOP’un desteği sürüyor

Geçen yıl Haziran ayında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla KOP’a dahil edilen Yozgat, KOP’a sunduğu projelerinin karşılığını alıyor.

KOP Başkanı İhsan Bostancı, Yozgat’ın geçen yıl itibariyle KOP desteklerinden faydalanmaya başladığını söyleyerek, “Malumunuz ilk proje desteğimiz Doğankent’teki sulama projesi olmuştu. Yaklaşık 4 milyon TL bir ödenek ile destek sunmuştuk” dedi.

İhsan Bostancı, bu yıl için ise 7 projenin bu kapsamda desteklendiğini ve KOP’un doğrudan desteğiyle yaklaşık 17 milyon TL desteğin mevcut olduğunu belirtti.

İhsan Bostancı “Yozgat iline doğrudan ve dolaylı sağladığımız katkı yaklaşık 30 milyonu bulmuş durumda. Önümüzdeki dönemde bu rakamın artarak devam etmesini diliyoruz. Çabalarımız bu yöndedir. Ben protokolün ve projelerin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“CİDDİ DESTEK”

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise KOP’un başarılı çalışmaları ve ilimize verdiği desteklerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Vali Yurtnaç, KOP’un Yozgat’a yaklaşık 30 milyon TL gibi ciddi bir rakam ile destek sunduğuna dikkat çekerek, “Bu rakam bizim Özel İdare’nin yıl içerisinde yaptığı bütçesiyle aynı rakamdır. Bu destek buranın tarımı, alt yapısı için gelen bir destektir. İnşallah daha hızlı ve verimli bir şekilde bu projeleri yürüteceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların sonunda desteklenmesi uygun görülen projenin protokol imza töreni gerçekleşti.

