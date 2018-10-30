Kop’tan üniversitelere destek

ostancı, ‘’Ailemizin fertleri olan üniversitelerimizi farklı alanlarda desteklemek, ihtisaslaştıkları alanlara yönelik ilave kaynaklar üretmek KOP İdaresi olarak bizim misyonumuzdur. Bugüne kadar bize ayrılan kaynaklar çerçevesinde bunu gerçekleştirmeye gayret gösterdik. Bugüne kadar Başkanlığımız tarafından UNİKOP’a üye üniversitelerimize 20 milyon liralık proje desteği verdik. Vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Başkan Bostancı, UNİKOP’un Türkiye’de ilk defa denenen, paydaşların sahiplenmesi sonucu başarılı olabilecek bir uygulama olduğunu da hatırlattı. Bostancı, ‘’Bölgemizden başlayan süreç bugün farklı bölgelere de örnek oldu ve benzer şekilde Bölge Kalkınma İdareleri ve Üniversiteler ortak yapılar oluşturdular. UNİKOP örnek alındıysa ve yaygınlaştıysa bunu sağlayan bizim üniversitelerimizin akademisyenleri, çalışanları ve öğrencilerinin bir bütün olarak ortak bir çalışma kültürüyle hareket edip yapıyı güçlendirmek için çalışmasıdır” şeklinde konuştu.

Bostancı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve bölgede faaliyet gösteren Kalkınma Ajanslarının Üniversitelere yönelik desteklerinin bölgesel kalkınma odaklı olarak artarak devam ettirilmesi gerektiğine de değindi. Bostancı, ‘’Fon kaynaklarının bölge ihtiyaçları gözetilerek ilgili paydaşların katılımı ile uygun planlanması, etkin kullanımı yönünde üniversite katkısının, rolünün daha da arttırılması, bölgedeki üniversitelerin bu zamana kadar öğrenci ve akademisyen düzeyinde birlikte düzenledikleri etkinliklerin artarak devam ettirilmesini sağlayacaktır’’ ifadelerini kullandı.