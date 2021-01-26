KOP’tan istihdama destek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2021 yılı Mali Destek Programları kapsamındaki Sosyal Projelere yönelik başvuru takvimini belirledi. Kamu kurum ve kuruluşlarının bireysel veya ortaklı hazırlayacakları proje teklifi başvurularını 1 Mart 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar İdarenin proje havuzu sistemi olan proje.kop.gov.tr adresinden online olarak gerçekleştirebilecek. Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinden oluşan KOP Bölgesindeki kamu kurum ve kuruluşları tarafından bölgenin önceliklerine uygun, yenilikçi, model, okuma kültürüne katkı sunan, hayal kurma becerisini geliştiren ve özellikle istihdama yönelik hazırlanacak projeler, oluşturulan KOP Proje Havuzunda toplanıyor. KOP İdaresi tarafından yürütülen KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi (KOP Okuyor) programı kapsamında ‘KOP Hayal Kütüphaneleri’ ile KOP Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) kapsamında ‘Genç ve Kadın İstihdamı, Mesleki Gelişim’ konu başlıklarında hazırlanacak projeler için başvurularını gerçekleştirilebilecek. KOP İdaresi tarafından, bölgenin ihtiyaçlarını kapsayan, yenilikçi, istihdam ve insana yatırım olarak nitelendirebilecek beşeri sermayeyi güçlendirmeye yönelik projelerin her zaman öncelikli olarak değerlendirildiğine dikkat çeken KOP İdaresi Başkan vekili Halil İbrahim Tongur, 2021 yılı KOP Sosyal Projeleri Mali Destek Çağrı programında da bu hassasiyeti göz önünde bulundurduklarını söyledi. KOP Sosyal Projeleri 2021 Yılı Mali Destek Programına; Valilikler, İl Özel İdareleri, Kaymakamlıklar, Kamu Üniversiteleri, Belediyeler, İl Emniyet Müdürlükleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlükleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri gibi tüm Kamu Kuruluşları proje sahibi olarak başvurabilecek. Sivil Toplum Kuruluşları ile Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları ise projelerde ortak olarak yer alabilecek. proje.kop.gov.tr adresinden açıklanan ‘Başvuru Rehberleri’ne uygun yapılan proje teklifleri arasında yapılacak değerlendirmeler sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun bulduğu projeler mali destek almaya hak kazanacak.