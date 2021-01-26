Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1540
ALTIN
442.101
DOLAR
7.4091
STERLİN
10.1305
EURO
8.9910

KOP’tan istihdama destek

KOP İdaresinin 2021 yılında KOPSOGEP ve KOP Okuyor programları kapsamında vereceği mali destek proje başlıkları belirlendi.

26 Ocak 2021 Salı 00:55
KOP’tan istihdama destek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2021 yılı Mali Destek Programları kapsamındaki Sosyal Projelere yönelik başvuru takvimini belirledi. Kamu kurum ve kuruluşlarının bireysel veya ortaklı hazırlayacakları proje teklifi başvurularını 1 Mart 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar İdarenin proje havuzu sistemi olan proje.kop.gov.tr adresinden online olarak gerçekleştirebilecek. Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinden oluşan KOP Bölgesindeki kamu kurum ve kuruluşları tarafından bölgenin önceliklerine uygun, yenilikçi, model, okuma kültürüne katkı sunan, hayal kurma becerisini geliştiren ve özellikle istihdama yönelik hazırlanacak projeler, oluşturulan KOP Proje Havuzunda toplanıyor. KOP İdaresi tarafından yürütülen KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi (KOP Okuyor) programı kapsamında ‘KOP Hayal Kütüphaneleri’ ile KOP Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) kapsamında ‘Genç ve Kadın İstihdamı, Mesleki Gelişim’ konu başlıklarında hazırlanacak projeler için başvurularını gerçekleştirilebilecek. KOP İdaresi tarafından, bölgenin ihtiyaçlarını kapsayan, yenilikçi, istihdam ve insana yatırım olarak nitelendirebilecek beşeri sermayeyi güçlendirmeye yönelik projelerin her zaman öncelikli olarak değerlendirildiğine dikkat çeken KOP İdaresi Başkan vekili Halil İbrahim Tongur, 2021 yılı KOP Sosyal Projeleri Mali Destek Çağrı programında da bu hassasiyeti göz önünde bulundurduklarını söyledi. KOP Sosyal Projeleri 2021 Yılı Mali Destek Programına; Valilikler, İl Özel İdareleri, Kaymakamlıklar, Kamu Üniversiteleri, Belediyeler, İl Emniyet Müdürlükleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlükleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri gibi tüm Kamu Kuruluşları proje sahibi olarak başvurabilecek. Sivil Toplum Kuruluşları ile Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları ise projelerde ortak olarak yer alabilecek. proje.kop.gov.tr adresinden açıklanan ‘Başvuru Rehberleri’ne uygun yapılan proje teklifleri arasında yapılacak değerlendirmeler sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun bulduğu projeler mali destek almaya hak kazanacak. 

Anahtar Kelimeler:
KOP’tan Istihdama Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEST SURUŞU YAPILDI
TEST SURUŞU YAPILDI
Yazıcıoğlu’nun ismi yaşatılıyor
Yazıcıoğlu’nun ismi yaşatılıyor
Etkinlikler devam ediyor
Etkinlikler devam ediyor
YOLLAR YEŞERiYOR
YOLLAR YEŞERiYOR
Başvuru süresi uzatıldı
Başvuru süresi uzatıldı
Hızlı tren hedefe ulaştı
Hızlı tren hedefe ulaştı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim