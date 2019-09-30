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KOP’tan destek talebi

YOZGAT Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi Yusuf Başer, KOP İdaresini ziyaret ederek, Başkan İhsan Bostancı ile görüştü.

KOP’tan destek talebi

YOZGAT Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi Yusuf Başer, KOP İdaresini ziyaret ederek, Başkan İhsan Bostancı ile görüştü.

30 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
KOP’tan destek talebi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin de hazır bulunduğu ziyarette, KOP Başkanı İhsan Bostancı, milletvekili Başer’e KOP Bölgesinde hayata geçirilen projeler ve idare tarafından yapılan desteklemeler hakkında bilgiler verdi. Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesine Bakanlar Kurulu’nun 2016 yılında yayımladığı kararname ile dahil edilen Yozgat’ta, 2019-2020 yılları içerisinde desteklenecek projeler hakkında karşılıklı istişareler yapıldı. Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını ziyaret ettiklerini hatırlattı. Başer, ‘’KOP Başkanımız İhsan Bostancı ile Yozgat’ımızda 2019 yılında yürütülen projeleri gözden geçirdik. 2020 yılında yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulunduk’’ dedi.

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