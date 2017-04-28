KOP’tan destek çağrısı

Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinden oluşan KOP Bölgesinin, bitki ve hayvancılık sektöründe söz sahibi olması için bu alanlardaki eğitim ve yayım projelerini destekleyen KOP İdaresi, 2017 yılı için mali destek çağrısına çıktı. KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, KOP Eylem Planı ile tarımdan ulaştırmaya, hayvancılıktan eğitim ve enerjiye kadar birçok sektörde bölge illerinin önemli kaynak tahsislerine kavuştuğunu belirterek, Eylem Planında yer alan KOP TEYAP ile 2015-2016 yılları arasında bölgeye yaklaşık 3 milyon liralık kaynak tahsis edildiğini söyledi.



'EĞİTİME 3 MİLYONLUK KAYNAK'

Bostancı, bölgede tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve tüm çiftçilerin beşeri kapasitelerinin artırılmasını amaçlayan mali destek çağrı programında 2015'te 14 projeye 795 bin lira, 2016'da ise 34 projeye 2 milyon 262 bin lira olmak üzere toplamda 3 milyon liralık ödenek tahsisi yapıldığını vurguladı.



Bostancı, "KOP TEYAP ile son zamanlarda gerçekleştirilen altyapı yatırımlarından gerekli verimin alınabilmesi, modern altyapılar ve teknolojiler ile çiftçilerimizin buluşturulabilmesini amaçlıyoruz. Proje kapsamında su yönetimi ve koruyucu tarım teknikleri önceliğinde çiftçilerimize ve teknik personellerimize yönelik eğitim yayım programları gerçekleştirilmektedir. Başkanlığımızca proje kapsamında iki yılda teknik personel ve çiftçi olmak üzere yaklaşık 4 bin kişiye eğitim verildi. Çiftçilerimizin ve teknik personelin beşeri kapasitelerini artırabilmek için her yıl olduğu gibi bu yıl da KOP TEYAP Mali Destek Programı çağrısına çıkıyoruz. 2017 yılında KOP TEYAP mali desteklemelerin üst limiti 300 bin lira olarak belirlendi" dedi. Çiftçilere yönelik teorik ve uygulamalı eğitim ve yayım programı düzenlemek için destek talep eden ilgili kamu kurumları projelerini en geç 2 Haziran'a kadar teslim edecek.