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KOP’tan 41 milyonluk destek

YOZGAT Vali Vekili Salih Altun, Yozgat’ın her yönü ile gelişime açık, yatırım ve turizm potansiyeli yüksek bir il olduğuna dikkat çekerek, bu gelişmelere KOP tarafından da 41 milyon liralık mali destek sağlandığını söyledi.

KOP’tan 41 milyonluk destek

YOZGAT Vali Vekili Salih Altun, Yozgat’ın her yönü ile gelişime açık, yatırım ve turizm potansiyeli yüksek bir il olduğuna dikkat çekerek, bu gelişmelere KOP tarafından da 41 milyon liralık mali destek sağlandığını söyledi.

02 Kasım 2018 Cuma 09:36
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KOP’tan 41 milyonluk destek

Vali Vekili Altun, hızlı trenin faal hale gelmesi, havaalanının açılması ile birlikte turizm Yozgat’ın potansiyelinden daha da fazla yararlanma imkanı bulacağını kaydetti. Altun, “KOP Bölgesi Entegre Turizm Master Planı çerçevesinde yapılacak işlerin, yatırımların Yozgat turizmine önemli katkılar sunulacağına inanıyorum. Yozgat Çamlığı ile Fatih, Oluközü, Kadıpınarı, Üçtepeler, Davulbaz tabiat parkı ile Sarıkaya, Sorgun, Yozgat Merkez, Yerköy’deki termal kaynakları ile UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınan Sarıkaya Roma Hamamı, Kerkenez Harabeleri ve tarihi konakları ile eşsiz bir turizm destinasyonudur. Bu çerçevede valiliğimizce önemli turizm çalışmaları yapılmakta ve projeler hazırlanmaktadır’’ dedi.
Vali Vekili Altun, Yozgat’ın KOP İdaresinin görev sahasına 2016 yılında dahil edildiğini, son iki yılda 100’ün üzerinde projeye 41 milyon lira mali destek sağlandığını hatırlattı. Altun, ’’Destek kalemlerinin en büyüğünü Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı olarak adlandırılan KOP KÖSİP kapsamında gerçekleştirildi. Arazilerimiz sulak hale getirilerek tarıma kazandırılmasıyla birlikte birim alandan alınan verim artırılarak çiftçilerimizin gelir düzeyi yükseltildi. Bunun yanında TANAP kapsamında yapılan İçme Suyu Destek Programları, Kırsal Dezavantajlı alanlarda kalkınmaya destek programları, KOP TEYAP ile Tarımsal Eğitim ve Yayım Programları ve Hayvancılık Altyapısının Desteklenmesi Projeleri ile Yozgat’a önemli mali desteklemeler yapıldı. KOP İdaresinin ilimize ve bölgemize verdiği destekten dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
KOP’tan 41 Milyonluk Destek
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