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KOP’TAN 40 MiLYON

KONYA Ovası Projesi Kalkınma İdaresi tarafından 2016 yılında bölge kapsamına dahil edilen Yozgat’ta hazırlanan çeşitli proje ve programlara yönelik olarak bugüne kadar 40 milyon liralık ödenek aktarımında bulunduğu açıklandı.

KOP’TAN 40 MiLYON

KONYA Ovası Projesi Kalkınma İdaresi tarafından 2016 yılında bölge kapsamına dahil edilen Yozgat’ta hazırlanan çeşitli proje ve programlara yönelik olarak bugüne kadar 40 milyon liralık ödenek aktarımında bulunduğu açıklandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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KOP’TAN 40 MiLYON

Yozgat valiliğinden verilen bilgilere göre, Küçük Ölçekli Sulama İşlemleri, İçme suyu, Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma, Tarımsal Eğitim ve Yayım, Hayvancılık Altyapısı, okuma, Sosyal ve Kültürel altyapıları ile ilgili hazırlanan projelere önemli mali destek sağladığı kaydedildi. KOP tarafından halen devam eden iki proje için bu yıl 16 milyon 582 bin 400 liralık bir ödenek tahsisinin de yapılmasının öngörüldüğü kaydedildi.
Kanun Hükmünde Kararname ile 2011 yılında kurulan Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın daha önce Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluştuğu hatırlatıldı. Yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle, bu projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak üzere kurulan KOP İdaresi görev alanına 2016 yılından itibaren Yozgat ile birlikte Nevşehir, Kırıkkale ve Kırşehir illerinin de dahil edilerek, hizmet alanını genişletildi. KOP tarafından hazırlanan 2014-2018 dönemini kapsayan eylem planı doğrultusunda, insanı merkezine alan katılımcı, yenilikçi bir hizmet anlayışıyla hizmet verdiği kaydedildi. ‘Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Bölge halkının refah düzeyinin artırılmasını, bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesini ve ulusal düzeyde ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşılmasına katkı sağlanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde hazırlanan plan halen uygulanmaktadır’ denildi. Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamaya yönelik çalışmalara geçen yıl başlanılarak, yürütüldüğünün altı çizildi. KOP SOGEP, Kalkınma Bakanlığı’nın 2008 yılından beri yürüttüğü Sosyal Destek Programının (SODES) eşdeğeri niteliğinde bir uygulama olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, ‘Dolayısı ile uygulama alanı, bağlı bulunduğumuz Kalkınma Bakanlığının yürüttüğü programla mükerrerlik teşkil etmemesi açısından SODES programının uygulanmadığı iller olarak Bakanlığımızca belirlenmiştir. Bu doğrultuda KOP SOGEP, yatırım programlarında da yer aldığı hali ile KOP Bölgesi illerinden olan Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir’de yürütülmektedir. Aksaray, Niğde ve Yozgat illerinde ise SODES programı uygulandığı için KOP SOGEP uygulanamamaktadır’ ifadelerine yer verildi.
 

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