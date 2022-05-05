KOP’tan 120 milyon destek

Aralarında Yozgat’ın da bulunduğu Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir ve Niğde oluşan KOP Bölgesindeki illerden gelen 78 projeye 120 milyon 470 bin lira kaynak aktarılacak. 2022 Mali Destek yılında en büyük payı küresel ısınmaya bağlı olarak tüm dünyada etkisini iyice hissettiren kuraklıkla iklim değişikliği etkilerini en aza indirecek ‘Tarımsal Sulama ve Kırsal Kalkınma’ projeleri aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2022 yılı Mali Destek Çağrı Programı Bakan Mustafa Varank tarafından onaylandı. Aralarından Yozgat’tan giden projelerin de yer aldığı ‘KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KOP KÖSİP)’, ‘KOP Kırsal Kalkınma (KOP KIRSAL)’, ‘KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP)’, ‘KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi (KOP Okuyor)’ ile ‘KOP Hayvancılık’ ve ‘KOP Tarımsal Araştırmalar’ başlıklarındaki projelere verilen finansman destekleri artarak devam edecek.

Geleneksel tarım olarak tarif edilebilecek üretim biçimlerinin hakim olduğu, bitki ve hayvan üretiminde birim alan ve birim hayvandan elde edilen düşük verim yerine, en ileri yöntem ve teknolojilerin kullanılacağı modern tarıma hızlı bir geçiş yapılması gerektiğinin altını çizen KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, bölgenin tarım, modern ve akıllı tarımsal sulama ve hayvancılık alanlarındaki dönüşümünü tamamlayıcı, istihdam artışını özendirici ve yeni iş alanlarının oluşmasına öncülük edecek projelerin 2022 yılı KOP Mali Destek Programıyla destekleneceğini söyledi. Etkilerini henüz yeni yeni üzerimizden attığımız Covid19 salgını sürecinde ülkelerin gıda ve arz güvenliği öneminin, küresel ısınma, iklim değişikliği ve yine küresel sonuçları olan savaşlarla birlikte çok daha büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Şahin, “Kriz dönemlerinde kendi kendine yeten ülkelerin önemi ön plana çıkmaktadır. Yağışların az, toprağın ise verimli olduğu bölgemizde; son yıllarda yaşanan iklim değişikliğine bağlı yağış rejimindeki belirsizlikler üzerinde dikkatle durmamız gereken bir husustur. Buradan hareketle bölgemizin su varlığı ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bölgeyi oluşturan tüm bireylerin ortak hareketi ile su seferberliğini başlatmalıyız. Doğada suyun doğduğu ve geçtiği alanları koruyarak, tarımda sulama yöntemlerimizi iyileştirerek, sanayide suyu kirletmeden verimli kullanarak, kentlerimizde kayıpları önleyerek, her damlayı tasarruf ederek, suyumuzu korumayı birlikte başarabiliriz. İklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda yaşanan kuraklık nedeni ile ülkemiz genelinde su kaynaklarının tehdit altında olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız” dedi.

İl Valilikleri, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Kamu Üniversiteleri, Yükseköğretim Kurumları, İl Özel İdareleri, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri, Orman Bölge/Şube Müdürlükleri, Kamu adına faaliyet yürüten Araştırma Kuruluşları, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Milli Eğitim İl ve İlçe Müdürlükleri gibi tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan 78 proje için en kısa sürede protokol imzalarının atılarak hayata geçirilmeye başlanacağını ifade eden Başkan Şahin; “Türkiye genelinde köy nüfusları azalırken, KOP Bölgesinde sulama ve kırsal kalkınmayı destekleme projelerinin uygulandığı köylerde nüfus artışları yaşandığını mutlulukla ifade edebiliriz. Bu vesileyle üreticimizin, çiftçimizin yanında olan desteklerin sağlanmasında, projelerin uygulanmasında imkan sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a şükranlarımı arz ediyorum. 2022 Yılı Mali Destek Programında onaylanan projelerin hazırlanmasına valilerimize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın ilgili personellerine teşekkür ediyorum. Projelerimiz hem bölgemize hem de ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. •İHA•