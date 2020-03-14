Köprüler yenileniyor

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ‘’İlçemiz merkezinde bulunan yaya köprüsüne dekoratif duvarlar yapılarak köprü de onarım ve güçlendirme çalışmalarına başladık’’ dedi. Aydıncık İlçe merkezinde, taşkın koruma kanalında ıslah çalışmaları DSİ tarafından gerçekleştirildi. Aydıncık İlçe Merkezinde bulunan taşkın koruma kanalı inşaatının tamamlanmasının ardından Belediye tarafından da köprü çalışması gerçekleştirildi. Şimdide köprülerle ilgili iyileştirme çalışması başlatıldı.