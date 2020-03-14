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Köprüler yenileniyor

AYDINCIK İlçe merkezinde dere ıslah çalışmalarının tamamlanmasının ardından belediye tarafından dere yatakları üzerinde bulunan 6 köprünün yenileme çalışmaları devam ediyor.

14 Mart 2020 Cumartesi 03:41
Köprüler yenileniyor

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ‘’İlçemiz merkezinde bulunan yaya köprüsüne dekoratif duvarlar yapılarak köprü de onarım ve güçlendirme çalışmalarına başladık’’ dedi. Aydıncık İlçe merkezinde, taşkın koruma kanalında ıslah çalışmaları DSİ tarafından gerçekleştirildi. Aydıncık İlçe Merkezinde bulunan taşkın koruma kanalı inşaatının tamamlanmasının ardından Belediye tarafından da köprü çalışması gerçekleştirildi. Şimdide köprülerle ilgili iyileştirme çalışması başlatıldı.

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Köprüler Yenileniyor
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