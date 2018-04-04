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Köprüler restore ediliyor

YOZGAT’ta ulaşım ağının içerisinde kalan ve tarihi özelliğini koruyan köprülerin restorasyonları yapılıyor.

Köprüler restore ediliyor

YOZGAT’ta ulaşım ağının içerisinde kalan ve tarihi özelliğini koruyan köprülerin restorasyonları yapılıyor.

04 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Köprüler restore ediliyor

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, köprüler kapsamlı restorasyona alınarak yeniden kullanıma sunuluyor. Karayolları 6’ıncı Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Yerköy’de bulunan tarihi Sekili Tuzla Köprüsü, Karabıyık köprüsü ve Şefaatli’de bulunan Koşa köprüsü restorasyona alındı. Bu kapsamda 2016 yılında başlatılan restorasyon projesinin proje bedelinin 2 milyon 804 bin lira olduğu, projede yüzde 91 fiziki gerçekleşme sağlandığı ve çalışmaların bu içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

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