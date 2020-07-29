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Köprü tamam

Çalatlı köyünde bulunan tarihi kemerli köprünün restore çalışmalarının ardından geçici kabulü yapıldı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 00:29
Köprü tamam

DOĞU Anadolu Bölgesi’ndeki illeri Batı Bölgesi’ndeki illere bağlayan Uluslararası E-88 Karayolu ile Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan karayolunun kesiştiği Yozgat’ın Çalatlı köyündeki eski, tarihi köprünün restoresi tamamlanıp, geçici kabulü yapıldı. Yozgat’ta bulunan tarihi Karabıyık ve Yerköy ilçesinin Sekili köyündeki Koşa Köprüsü’nden sonra Çalatlı köprüsündeki çalışmalar da sona erdi. Yozgat - Sorgun yolunun 12’inci kilometresinde yer alan köprü, batıdan doğuya doğru akmakta olan Eğriöz Deresi üzerinde kuzey güney doğrultusunda yer alıyor. Moloz taş üzerine düzgün kesme köfeki taşı kaplanarak inşa edilen dört gözlü, üstü düz olan köprü yaklaşık olarak 50 metre uzunluğunda, 3,5 metre genişliğinde bulunuyor. Köprü gözleri basık kemerli olduğu, hemen hemen aynı kemer açıklığına sahip olmalarıyla dikkat çekiyor. Karayolları Bölge Müdürü Erhan Özkaya, 50 metre uzunluğundaki tarihi Çalatlı köprüsünün restorasyon çalışmalarının tamamlanarak, işin geçici kabulünü de yaptıklarını, kesin hesap çalışmalarının da bitirildiğini söyledi.  

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Köprü Tamam
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