‘Köprü kuracağız!’

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yazıişleri Müdürümüz Tarık Yılmaz’a ‘İşadamları Zirvesi’ öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Yozgat tarihinde ilk defa gerçekleştirilecek olan zirvedeki amacın tek başına işadamlarına Yozgat’ta devasa fabrikalar kurdurmak olmadığını dile getiren Yurtnaç, Türkiye’deki tüm şehirlerin olduğu gibi Yozgat’ın da kapasitesinin olduğunu söyledi.





ALGILAR YIKILACAK

Yozgat’ın dışarıdan bakıldığında nasıl bir gözle görüldüğünü ortaya çıkaracak olan organizasyonun olumsuzları da tamamen silip atacağına olan inancını dile getiren Yurtnaç;





“Yozgat’ın istedik ki il dışındaki algısı nedir, genelde hep olumsuz bakılıyor onu gördük. Bu maksatla Yozgat’ın potansiyelini ortaya çıkarmak için fuarlara katılalım dedik. Fuar katılımımız da orada işadamlarımızla bir araya geldik. Baktık ki Yozgat’tan çıkmış başarılı insanlar var, akademisyenler var, yazarlar var, işadamları var. Bunlarla, hepsiyle, farklı mesleklerle toplanalım Yozgat’ın onlara sunduğu fırsatlar neler. Yozgat dışarıdan bakıldığında sanki doğuda bir şehir pozisyonunda. Doğudaki şehirlerimiz bile dışarıdan bakıldığında kötü gözüküyor ama içerisine girdiğinizde bir çok fırsatı görürsünüz. Yozgat’ımız da bunlardan bir tanesi. Büyük merkezlere yakın, lojistik destek sağlayacak bir şehir, tarihi, kültürel, turistik değerleri var. Bütün bunları öne çıkarabiliriz” dedi.





ÜRETEN YOZGAT’I HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Vali Yurtnaç, Yozgat’taki sıcak para beklentisine dikkat çekti.

“Bu da güzel bir şey ama bence üreten bir şehir olarak Yozgat’ı ön plana çıkarmak için çalışmalara başladık ekibimizle” diyen Yurtnaç, zirve fikrini ortaya çıkaran fuar programlarında tanıştığı başarılı Yozgatlılarla ilgili şunları anlattı:





“Gittiğimiz fuarda işadamlarımızla oturduk, konuştuk. Baktık ki bir hayli işadamımız var. Bu şu demek değil, Yozgat’a işadamlarını çağırıyoruz, işadamları Yozgat’a hemen gelecekler, fabrika yapacaklar. Bu bir köprü kurmaktır, memleketini terk etmiş insanların tekrar memleket özlemi ile gelip buradaki istihdama, buradaki üreteme destek olmaları için devlet onlara ne tür bir hizmet sunuyor, ne tür fırsatlar sunuyor, onların kapısını aralamaktır. Bu maksatla Ocak ayında planlamasını yaptık, Mayıs’ın 5-6-7’sinde Yozgat’ta Çamlık’ta buluşalım, Yozgat’ta konuşalım, Yozgat’ın fırsatlarını sizlere anlatalım dedik ve çok güzel dönüşler oldu.”





İLETİŞİM KÖPRÜSÜ KURACAĞIZ

Zirveye yaklaşık 120 işadamının katılacağını bildiren Vali Kemal Yurtnaç, bu işadamlarının büyük bölümünün 20 ve üzerinde işçi istihdam sağlayan işletme sahipleri olduğunu belirtti.





İşadamlarına Yozgat’ta ne tür fırsatlar sunulabileceğinin yanı sıra memleketleri ile bir iletişim köprüsü kurmayı hedeflediklerini altını çizen Yurtnaç;

“Onlar belki tesislerin bir kısmını getirip burada çalışabilirler, buranın ekonomisi açısından destek verebilirler. Böyle bir iletişim köprüsü kurma toplantısı bu, yoksa büyük beklenti var, gelecekler burayı fabrikalar şehri yapacaklar. Böyle bir çalışma değil, bu sadece devletin Yozgat’a sunduğu fırsatların işadamlarımıza neler sağlayacağı ve bundan da Yozgat’ın istihdam ve üretim adına neler yapabileceği bir toplantının dizaynıdır” diye konuştu.





DÜĞÜNDE BAYRAMDA ÜZÜLENLER OLABİLİR

Davetiye gönderemedikleri, ya da unuttukları isimlerin olabileceğini söyleyen Yurtnaç, işadamlarına şöyle seslendi:

“Düğünde bayramda illa ki üzülenler olur. Unuttuklarımızı da çağırır, onlarla da görüşürüz. Mesele burada bir köprünün kurulmasıdır. Biz burada bir köprü oluşturmaya çalışıyoruz. Bu köprüden artık yüz değil binlerce insan gelip geçecek. Yatırım yapmak isteyen belki Yozgatlılar değil -biz hedef grup olarak Yozgatlılar dedik- ileride başka memleketlerden, yurt dışında Yozgatlılar da gelip burada çalışma yapacaklar. Nihayetinde Yozgat’ın termal gibi bir kaynağı var. Biz bu kaynağı ortaya çıkarıp kaliteli yatak sayısını artırıp ticaretin, üretimin, kongre ve spor turizminin ortaya çıktığı bir şehrin temeli için uğraşıyoruz. Unuttuklarımız, ulaşamadıklarımız insanlar varsa onlar da sosyal medyada, sizler kanalı ile iletilecek ve ulaşılacak.”





ÜÇ ‘Y’ YE YASAK GETİRDİK!

Göreve başladığında üç ‘Y’ ye yasak getirdiklerini hatırlatan Yurtnaç, şunları söyledi: