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Köprü inşaatına devam

ÇANDIR ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından yatırım programına alınarak yapımı devam ettirilen köprü inşaatında sona gelindi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:20
Köprü inşaatına devam

 Kaymakam Ramazan Cihangir, köprü inşaatında incelemelerde bulunup, son durumu hakkında bilgi aldı. Cihangir, 2021 yılı Yozgat İl Özel İdaresi Yatırım Programı kapsamında Abdullah Efendi Mahallesi Çayır Caddesi’ndeki köprü yapımını yatırım programına aldığını bildirdi. Cihangir, yapılan köprünün ilçe merkeziyle Büyükkışla Köyünü bağlayan yolunun Kozan Özü üzerinde bulunduğunu kaydetti. Kaymakam Cihangir, yapımı devam eden Köprü Menfez Genişletme işinde çalışmaların hızla devam ettiğini, kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi. •Seyfettin Sağlam•

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Köprü Inşaatına Devam
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