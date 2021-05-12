Köprü inşaatına devam

Kaymakam Ramazan Cihangir, köprü inşaatında incelemelerde bulunup, son durumu hakkında bilgi aldı. Cihangir, 2021 yılı Yozgat İl Özel İdaresi Yatırım Programı kapsamında Abdullah Efendi Mahallesi Çayır Caddesi’ndeki köprü yapımını yatırım programına aldığını bildirdi. Cihangir, yapılan köprünün ilçe merkeziyle Büyükkışla Köyünü bağlayan yolunun Kozan Özü üzerinde bulunduğunu kaydetti. Kaymakam Cihangir, yapımı devam eden Köprü Menfez Genişletme işinde çalışmaların hızla devam ettiğini, kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi. •Seyfettin Sağlam•