Köprü inşaatı tamamlandı

Kaymakam Ramazan Cihangir, 2021 Yılı Yozgat İl Özel İdaresi Yatırım Programı kapsamında Abdullah Efendi Mahallesi Çayır Caddesi Büyükkışla Köyü Yolu Kozan Özü üzerinde yapımı biten Köprü Menfez Genişletme işinde incelemelerde bulundu. Cihangir, yapılan köprünün ilçe merkeziyle Büyükkışla Köyünü bağlayan yolunun Kozan Özü üzerinde bulunduğunu kaydetti. Kaymakam Cihangir, yapımı tamamlanan Köprü Menfez Genişletme işinde de çalışmaların tamamlanarak, hizmete sunulduğunu söyledi. •Seyfettin Sağlam•
07 Haziran 2021 Pazartesi 00:28