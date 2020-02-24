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Köprü görevi yapıyoruz

YOZGAT Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, Mükellef ile Maliye Bakanlığı arasında köprü vazifesi konumunda olan Mali Müşavirlerin, şirketlerin finansal işlemlerinin yürütülmesinde oldukça önemli bir rol oynadığını söyledi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 03:23
Köprü görevi yapıyoruz

Bulut ‘Vergi Haftası’ nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Ülkemizde Verginin toplanmasında ve vergi bilincinin artırılması konusunda en çok görev biz mali müşavir meslektaşlarımıza düşmektedir. Muhasebe oldukça hassas bir ölçüm işidir. Muhasebe sayesinde bir işin kar getirip getirmediğini ölçümleyebilir; işinizi büyütmek ya da sonlandırmak için karar alabilirsiniz’’ dedi. Bulut, Vergi Haftasısın, toplumun tüm kesimlerinde gereken vergi bilincinin oluşturulması, yurttaşlarda vergi vermenin alışkanlık hale getirilmesi için, ülkenin dört bir yanında kutlanmakta olduğunu, bu yıl da 24 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında 31’inci Vergi Haftası’nın kutlanacağına dikkat çekti. Bulut, ‘’Ülkemizin daha çok kalkınması, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin ulaşması ve aydınlık geleceğimizin teminatı gelecek nesillerin daha müreffeh bir ortamda yaşaması; vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanmasıyla mümkündür. Verginin kutsal olduğu ve ödenen vergiler ile ülkenin daha çok gelişmiş ve mutlu günler yaşayacağı gerçeğini hatırlatarak, mükelleflerimizin ve Yozgat il ve ilçelerde bulunan Vergi Dairesi çalışanlarının meslektaşlarım adına Vergi Haftasını en iyi dileklerimle kutluyor, mükelleflerimize bol kazançlı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

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Köprü Görevi Yapıyoruz
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