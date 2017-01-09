'Köprü Fatihi'ne moral verdi

Kahraman Gazi’yi hastanede ziyaret eden AK Parti AR-GE Başkan Yardımcısı Dr. Osman Coşkun, geçmiş olsun dileklerinde bulunup, moral desteği verdi.





Yozgat’ın Yerköy İlçesi doğumlu olan Muhammet Emin Tekin, İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi. 15 Temmuz Darbe Kalkışması’nın yaşandığı gece kaldığı yurttan özel izin belgesi imzalayarak çıkan ve doğruca hainlerin tanklarını konuşlandırdığı Boğaz Köprüsü’ne giden Tekin, üzerine yağmur gibi yağan kurşunların karşısında sol kolunu kaldırarak büyük bir cesaret örneği göstermişti. Kolundan vuruluncaya kadar dik duruşunu bozmayan Köprü Fatihi Muhammet, Ankara Akay Hastanesi’nde ameliyat oldu.





GAZİ’YE MORAL ZİYARETİ





AK Parti Genel Merkezi’nde Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılışı yapılan 15 Temmuz Köşe’sinin oluşturulmasının yanı sıra şehit aileleri ve gazilerin koordinasyonunda önemli bir görevi yerine getiren AR-GE Başkan Yardımcısı Dr. Osman Coşkun, Gazi Muhammet Tekin’i ameliyat olduğu hastanede ziyaret etti.





Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Coşkun, kahraman gaziye geçmiş olsun temennisinde bulundu, ameliyat sonrası durumu hakkında bilgi aldı.

Coşkun, Muhammet Emin Tekin’e 15 Temmuz Gecesi ortaya koyduğu dik duruştan ötürü de ayrıca teşekkür etti.





“Gazilerimiz, şehitlerimiz Allah’ın seçilmiş insanlarıdır” diyen Coşkun; “Allah hepsinden razı olsun. Muhammet Emin kardeşim ve dahi nice kahramanlar o gece ihanet kurşunlarının önünde bedenlerini siper ederek, bir milletin kaderini Allah’ın izni ile yeniden yazdılar. Muhammet kardeşim de 15 Temmuz gecesi hainlerin tanklarına ve silahlarına karşı sol kolunu kaldırarak adeta milli mücadelenin simgesi oldu. Kolundan vuruluncaya kadar ateşlerin önünde dik duran Muhammet’e hastanede geçmiş olsun temennisinde bulunmak istedim. Muhammet’i iyi gördüm, mutlu ve huzurlu buldum. Tedavisinin en güzel şekilde devam ediyor. Bir hemşerim olarak böyle yiğit bir kardeşimi tanımaktan da ayrıca mutluluk duydum. Allah ondan, tüm şehit ve gazilerimizden razı olsun” diye konuştu.





YİNE OLSA AYNI İRADEYİ ORTAYA KOYARDIM





15 Temmuz Gazisi Muhammet Emin Tekin, nazik ziyaretinden ve duyarlılığından ötürü Dr. Osman Coşkun’a teşekkür etti.



