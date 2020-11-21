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Köpek Timinden kaçış yok

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı emrindeki Köpek Timi, uyuşturucu, kaçakçılık, bomba imha gibi birçok konuda verdiği hizmetlerle suçlulara geçit vermiyor

21 Kasım 2020 Cumartesi 00:08
Köpek Timinden kaçış yok

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı Köpek Timi, emniyet ve asayiş görevleri ile devriye hizmetlerinde erken ikaz sağlayarak jandarmanın etkinliğinin artırılmasına destek veriyor, suçlulara geçit vermiyor. Uyuşturucu Madde Arama Köpek Unsurları, narkotik ve psikotrop madde kullanan veya taşıyan kişiler ile bu maddelerin ticaretini, kaçakçılığını yapan kişilerin eşyaları, araçları, arazileri, ev ve müştemilatlarında delillerin aranmasında, cezaevleri, motorlu kara, hava, deniz taşıtı, bavul çanta gibi eşyalar ile uyuşturucu bulunması muhtemel umuma açık yerlerde görev yapıyor. İz Takip Köpek Unsurları, suçluyu tespit etmek, suça iştirak edenlerin iz takibini yapmak ve kaybolan şahısları aramak, çalınan veya kaybolan hayvanları aramak, mağara ve sığınakları aramak, yasadışı göç, insan kaçakçılığı, cezaevinden firar ve asayiş olaylarında koku izini takip ederek suçluların yakalamasına katkı veriyor. Mayın ve Bomba Arama Köpek Unsurları, köpeklerin koku alma hassasiyetlerinden faydalanılarak mayın ve patlayıcı maddeleri tespit ediliyor. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çeşitli operasyonlarda görev alan Köpek Timi, özellikle uyuşturucuların yakalanmasında önemli rol oynamaya devam ediyor. 

Son Güncelleme: 20.11.2020 17:10
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Köpek Timinden Kaçış Yok
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