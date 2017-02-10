KOP’a yakın markaj!

Kilci ve Yıldız, KOP Bölge İdaresi Başkanı İhsan BOSTANCI ve Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur ile yaklaşık 6 saat süren toplantıda ORAN Kalkınma Ajansı ve KOP ile ortak Yozgat’ta yapılabilecek ortak projeler üzerine odaklandı.

Yozgat’ın da KOP İdaresi Başkanlığı’nın faaliyet gösterdiği iller arasında yer alması ile Kalkınma Bakanlığı’na bağlı iki kurumun Yozgat için kesişen projeleri üzerinde görüşme sağlandı.

Özellikle 2017-2018 Eylem Planında Yozgat Valiliği koordinasyonunda KOP’a sunulan Yatırımlar İcmali üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Yüzde 95’i yatırım planına alınan KOP Eylem Planında Yozgat için henüz yatırım planında yer almayan projeler ile ciddi bir fon sağlanacağı ifade edildi.

Ajans Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci, ziyarete ilişkin açıklamasında; “Aynı Bakanlığa bağlı olmamız ve mevzuat açısından ortak hedeflere sahip olmamız bizleri Yozgat’a KOP İdaresi Başkanlığı aracılığı ile gelecek yatırım ve fonlar açısından heyecenlandırdı” ifadesinde bulundu.

Ajans Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız ise, “Biz burada KOP’un gönüllü temsilciliğini yapacağız, Yozgat Valimiz Sayın Kemal Yurtnaç’ın da Yozgat Yatırım Destek Ofisi’nin KOP İdaresi Başkanlığı’nın resmi temsilciliği için gerekli girişimlerde bulundu” diye konuştu.