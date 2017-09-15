KOP Yozgat’ı tarıyor!

Kalkınma Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde için düzenlediği ‘Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analiz Projesi'nin ikinci etabı Yozgat’ta yapılıyor. KOP İdaresi tarafından yürütülen ve Bölge ekonomisinin geleceğine dair ipuçlarının arandığı “Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi” Odak Grup toplantısı Grand Ser Hotel toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, KOP İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar, Yozgat Bilim Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Mualla Taşkesen, Milli Eğitim, TKDK, İl Özel İdaresi, Makine Mühendisleri Odası, KOSGEB, İŞKUR ve ORAN Kalkınma Ajansı temsilcileri ile ilgili özel sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda yeni KOP illerindeki Girişimcilik, Yenilik, Ar-Ge ve Teşvik, Sanayi Alt Yapısı ve Üniversite-Sanayi İşbirlikleri, bölgenin öncelik ve özellikleri belirlenerek en uygun teşvik ve destek modellerinin geliştirilmesi sağlanacak.

“BÖLGENİN RÖNTGENİ ÇEKİLMİŞ OLACAK”

KOP Bölgesinde salt tarım odaklı kalkınmanın yeterli olmayacağını, bölgenin tarihi ve sosyal birikimi, turizm potansiyeli, sanayi alt yapısı, yenilenebilir enerji potansiyeli gibi güçlü yönleri ve fırsatlarını etkin bir şekilde değerlendirerek yenilikçi bir dönüşüme ihtiyaç duyulduğu ifade eden KOP Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, Kalkınma Bakanlığı ile yaptıkları değerlendirmeler sonucunda bölgenin girişimcilik ve yenilikçilik konusunda aksayan alanlarının tespit edilmesi adına detaylı bir araştırma projesi yapmaya karar verdiklerini belirterek; “Çalışmalar sonunda elde edilen analiz raporlarının yanı sıra girişimcilere yol göstermesi amacıyla patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret gibi imtiyazlara kişilerin ya da firmaların hangi koşullar altında başvurulabildiğini anlatan “Ar-Ge, Yenilik, Girişimcilik, Ticarileştirme ve Yatırım Destekleri” ile sınai mülkiyet haklarından, başvuru süreçlerinden haberdar olmak isteyen kişi ve kurumlara, her bir buluş ve yenilik kalemine başvurmaları için gereken koşullar ve atmaları gereken adımlar hakkında bilgilendirici niteliğe sahip “Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Başvuru Süreçleri” el kitaplarını hazırladık. Şimdi de yeni KOP illerimiz olan Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale illerimizi kapsayan Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi projesinin ikinci etabını yapıyoruz. Elde edeceğimiz veriler ile özellikle yenilikçi girişimcilik doğrultusunda yapılabilecek muhtemel desteklemeler için bizlere bir yol haritası çıkarılmış ve bölgenin girişimcilik ve yenilikçilik konularında adeta bir röntgeni çekilmiş olacaktır” dedi.

“KOP’UN DESTEKLERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Türkiye’de ekonomik sürdürülebilirlik ve ortaklıklar konularında birtakım sorunlar yaşandığını belirten Vali Yardımcısı Salih Altun ise milyon liralar harcanarak kurulan işletmelerin hayatta kalması için artık profesyonellerle çalışması gerektiğini hatırlatarak; ‘Özel sektörümüzün en büyük sıkıntısı finansman arayışı. Halbuki devletimizin verdiği desteklere baktığımızda sıfır faizli uzun vadeli kredilerden, KOP gibi, ORAN Kalkınma Ajansı gibi TKDK gibi çok sayıda kamu kuruluşlarımıza varana kadar, hayalleri olan ve bu hayallerini gerçekleştirmek isteyen müteşebbislerimize fırsat ve destek imkanı sunuyor. Kısacası bizim ilk önce her anlamda bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. İşte tam da bu noktada KOP İdaresinin vereceği destekler bizim için çok ama çok önemli ve anlamlı. Çünkü girişimcilik, yatırımın emek ve sermaye kadar önemli bir parçasıdır. Yapılan bu çalışmalardan dolayı KOP İdaresine çok teşekkür ediyoruz ve Yozgat’ta çok önemli sonuçlar alınacağına inanıyorum. Çünkü sayın Valimiz başta olmak üzere burada çok dinamik bir ekip var” seklinde konuştu.

Proje ile KOP Bölgesi illerinin Girişimcilik, Yenilik, Ar-Ge ve Üniversite-Sanayi işbirliği karnesinin benzer bölge veya illerle karşılaştırmalı olarak ortaya konması ve bu alanları geliştirmeye yönelik yol haritasının oluşturulması, KOP Bölgesi illerinde girişim yapılabilecek fırsat alanların belirlenerek bu alanlara yatırım yapılmasına yönelik gelecek stratejilerinin oluşturulması ve KOP Bölgesinde KOBİ’lerin özellikle de mikro işletmelerin büyümelerinin önündeki bürokratik, ekonomik, sosyal ve kültürel engellerin ölçeksel, sektörel ve il düzeyinde belirlenmesi ve bunların giderilmesine yönelik strateji ve politika tedbirlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

