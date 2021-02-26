KOP toplantısı yapıldı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, sürdürülebilir kalkınmada üniversitelerin oluşturduğu etkinin sadece kendi bulundukları çevreye değil yakın coğrafi bölgelere de hızla yayılmakta olduğunu söyledi. Şahin, ‘’KOP İdaresi olarak bugüne kadar Bölgemizde bulunan üniversitelerle ortak çalışma kültürünü yaygınlaştırmak için çeşitli projeler yürüttük. Özellikle YÖK tarafından hayata geçirilen ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında üniversitelerimizin ihtisas alanları ile ilgili ortak projeler yürütüyoruz. Bundan sonra da bu tür projelerde, üniversitelerimizle birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağız” dedi. UNİKOP 2020 Dönem Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise, 2020’de pandemi şartları altında büyük gayret gösterdiklerini belirterek devir teslim töreninde görev alacak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü ve ekibini tebrik etti.