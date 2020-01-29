KOP'ta işbirliği toplantısı

KOP Bölgesinde faaliyet yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kurumların, 2020 yılı programlarının kapsam, içeriklerinin belirlenmesi, destekleme programlarında ortak akıl ve eş güdüm uygulanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantı Konya’da yapıldı. Yozgat ile birlikte Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde illerinden oluşan KOP Bölgesinde faaliyette bulunan Ajansların temsilcileri toplantıda hazır bulundu. KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, 8 ilden oluşan KOP Bölgesinde aynı zamanda 3 farklı Kalkınma Ajansının da destekleme programları yürüttüğünü söyledi. Bostancı, “İdareler ve Kalkınma Ajanslarının, il düzeyinde gerçekleştirecekleri faaliyetler için ‘Ortak Akıl’ yürütülmesi, Kalkınma Ajanslarımız tarafından yürütülen 2020 Yılı yatırım projeleri ile ilgili istişarede bulunduk. Cazibe Merkezleri Destekleme Programı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile İdaremiz tarafından yürütülen 2020 Yılı Tarımsal ve Sosyal Yatırım Destek Programları kapsamında teklif edilecek projeler ele alındı. Yapılan istişareyle mümkün olduğu kadar tek finansman kalemleri ile aynı çatı altında toplanması, böylece kamu kaynaklarının daha verimli dağıtılması hedefleniyor. Gerçekleştirdiğimiz Ortak Akıl toplantıları ile bölgenin kalkınması için kamu kaynakları daha etkin kullanılacak” diye konuştu. Bölgenin 2021-2023 yılları arasına ışık tutacak yeni ‘KOP Eylem Planı’na yönelik özellikle mekânsal gelişme eğilimlerinin ve il bazında öne çıkan sektörlerin de istişare edildiği toplantılarda, Ajansların her bir il için Yatırım Destek Ofisi Temsilcileri ve Eylem Planı Çalışma grubu uzmanları hazır bulundu.