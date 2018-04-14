KOP Projeleri Kabul Edildi

Okuma alışkanlığını ve kültürünü artırmayı, sürdürebilirliğini sağlamayı amaçlayan projeler sayesinde 201 bin 500 lira hibe alındı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, çocuklara verilen hizmetler yetişkinlere verilen hizmetler kadar önemsenmeli gerektiğini söyledi. Yazıcı, ‘’Ülkemizde faaliyet gösteren klasik halk kütüphaneleri çocuklarda okumanın keyfini ve bilgiyi keşfetmenin heyecanını yaşatamamakta ve hayal güçlerini geliştirmelerinde dar kapsamlı imkânlar sunmaktadır. Materyal ve etkinliklerini daha geniş bir yelpazede sunan çocuk kütüphaneleri ise; çocukların okumalardan keyif almalarını, bilgiyi keşfetmelerini, hayal güçlerini geliştirmelerini ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktadır. Çocuklara ve ebeveynlerine kütüphanelerden nasıl en etkili biçimde yararlanabileceklerinin öğretilmesi bir gerekliliktir. Her yaştan çocuğun kütüphaneyi, çekici, davetkâr ve ürkütücü olmayan yerler olarak görmeleri gerekmektedir’’ dedi.

Yazıcı, ’KOP Çocuk Kütüphanesi’ isimli projeyle bir ilke imza atılarak, bir çocuk kütüphanesi kurulacağını kaydetti. Yazıcı, ‘’Çocuk kütüphanesi kolay ulaşılabilir konumda, bilgisayar düzenekli, internet bağlantılı, grup çalışmasına ve bireysel çalışmaya uygun olarak planlanacak, aydınlatma ve ısıtma sistemine sahip, çocukların etkili bir biçimde vakit geçirebilecekleri materyallerle donatılmış 60 m2 kullanım alanına sahip olacaktır. Ayrıca çocuk kütüphanesi, anasınıfı ve ilkokul kademesindeki tüm çocukların ve ebeveynlerinin kullanımına açık bir nitelik taşıyacaktır’’ diye konuştu.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, ilkokul, ortaokul ve liselerde son zamanlarda yeni kütüphaneler oluşturulduğunu, düzenlenen kitap okuma kampanyaları/etkinliklerinin kayda değer bir şekilde artış gösterdiğinin altını çizdi. Yazıcı, ‘’Son yıllarda bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte okuma alışkanlığının kazandırılması tüm dünyada ciddi bir sorun haline gelmeye başlamıştır. Ülkemizde zamanını kitap okuma yerine internet, telefon, televizyon vb. ile araçlar ile ilgilenmeye ayıran büyük bir genç nüfus mevcuttur. Okullarımız teknolojik anlamda gerekli tüm alt yapı donanımına sahip olup, okullarımızda internet hizmeti ile birlikte kütüphanelerin kullanımını sağlamamız gerekmektedir. Z-Kütüphaneler teknoloji sınıfları ile kütüphanelerin birleştirilmesiyle oluşturulmaktadır. Öğrenciler hem interneti kullanmış olacak hem de kitap okuyacaklardır. Proje çerçevesinde oluşturulacak olan Zenginleştirilmiş Kütüphane (Z-Kütüphane) öğrencilerimizin hizmetine sunulacak ve yeni bir eğitim ortamı tesis edilmesi sağlanacaktır’’ ifadelerini kullandı.