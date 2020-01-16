KOP Proje Havuzu tanıtıldı

Valilik salonunda yapılan toplantıya Yozgat Valisi Kadir Çakır, Vali Yardımcısı İzzet Ercan, KOP İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, Kaymakamlar, KOP İdaresi Proje Uzmanları ile Okul Müdürleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, KOP İdaresi tarafından düzenlenen 2020 Mali Destek Programı KOP Proje Havuzu tanıtım toplantılarının aynı anda hem valilik konferans salonunda hem de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlendiğini söyledi. Vali Çakır, “Bugün bizleri bir araya getiren toplantı sosyal projelerin tanıtımının yapıldığı toplantı. Gerçekten sosyal projeler çok önemli. Bizler yapılan bir emeğin, faaliyetin neticesini hemen görmek istiyoruz ama bu sosyal projelerde bu durum zor. Zaman isteyen bir alan. Sonuçta insana dokunmak gerekiyor. Çok elzem bir proje olduğuna inanıyorum’’ dedi. KOP İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur ise Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesinde 2020 yılı içerisinde Mali Destek imkânı sunulacağını söyledi. Tongur, ‘KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi’ ile ‘KOP Sosyal Gelişim Programı, KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi, KOP Kırsal Kalkınma Programı’ kapsamında mali destek verildiğini kaydetti. Tongur, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde hazırlanan, yenilikçilik esaslarına dayanan, katma değeri artırıcı, sosyal etkisi olan ve bölge ihtiyaçlarını gözeten projelerin desteklenmesi için ‘KOP Proje Havuzunun’ hayata geçirildiğini ifade etti. Tongur, bölgenin gelişen, değişen ekonomik yapısı göz önünde bulundurulduğunda her ne kadar tarım, sulama, hayvancılık projeleri ön plana çıksa da idare olarak sosyal sektörlerde beşeri sermayeye dokunan katma değeri yüksek faaliyetlere de büyük önem verdiklerini ifade etti. Tongur, 8 yılda bin 357 projeye 1,2 Milyar lira Kaynak sağladıklarının altını çizdi.