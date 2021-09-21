KOP, PROJE BEKLiYOR

Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında bu yıl Yozgat’ta toplamda 3'ü KÖSİP olmak üzere 15 projeye 11 milyon 338 bin lira destek veren Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2022 yılı için proje tekliflerini almaya başladı. 30 Kasım 2021 tarihine kadar alınacak proje tekliflerinin internet üzerinden yapılması istendi. KOP tarafından 2016-2021 yılları arasında Yozgat’ın 196 projesine 89 milyon 650 bin 793 lira hibe desteği sağladı. En büyük desteği 59 milyon 443 bin 117 lira ile 36 Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) projesinin aldığı, 2021 yılı KOP Mali Destek programı kapsamında ise toplamda 3'ü KÖSİP olmak üzere 15 projeye 11 milyon 338 bin lira destek verilmesinin uygun bulunduğu bildirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı KOP İdaresi Başkanlığı Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesinde, 2011 yılından bu yana sürdürdüğü Küçük Ölçekli Sulama İşleri desteklerine devam ediyor. KOP İdaresi, KOP KÖSİP kapsamında bir taraftan kırsaldan kente olan göçün durdurulması ve tersine göçün özendirilmesi, diğer taraftan ise mevcut su kaynaklarının tasarruflu kullanılabilmesi ve yeni sulu tarım alanları oluşturarak ürün çeşitliliği, rekolte artışı ile gelir seviyesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla modern sulama sistemleri yatırımlarını destekliyor. KOP İdaresi’nin Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında hayata geçirilen akıllı ve tasarruflu sulama sistemleriyle bölge tarımına can suyu olmaya devam ettiğini vurgulayan KOP İdaresi Başkan Mahmut Sami Şahin, 2011 yılından bu yana uygulayıcı kuruluşlarla iş birliği içinde 884 adet sulama projesinin hayata geçirildiğini ifade etti. Şahin, bölge tarımının sürdürülebilirliğini sağlayarak ülkenin gıda güvencesine ve çiftçilerimizin istihdama katkı sağlamak amacıyla yürütülen KOP KÖSİP ile kuraklığın olumsuz etkilerinin azaltılması, sulamada etkinliğin, üretimde verimliliğin artırılmasının amaçlandığını aktardı. Şahin, ‘’KOP Bölgesi illerinde bulunan yer üstü, yer altı suları kullanılarak yapılan bitki, hayvan yetiştiriciliğinde suyun etkin, verimli kullanımının sağlanması amacıyla, sulama işletmeciliğinde etkinliği artırıcı ve üyeler arasında adaletli dağıtımı sağlayıcı otomasyon sistemlerinin kullanıldığı modern basınçlı sulama sistemlerine sahip yeni sulama alanlarının tarıma kazandırılmasının hedeflenmiştir. Su israfına sebep olan salma sulama şebekesine sahip eski sulama şebekelerinin, yine otomasyona sahip basınçlı modern sulama tesislerine dönüştürülmesi ve hayvan içme suyu tesislerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz’’ diye konuştu.

