KOP-ORAN işbirliği

Toplantıya, Yozgat, Kayseri ve Sivas illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de katıldı. Yozgat ile birlikte Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde illerinden oluşan KOP Bölgesinde faaliyet yürüten Kalkınma Ajansları, KOP İdaresinin ev sahipliğinde Konya’da bir araya geldi. 2018 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, 2019 yılında planlanan projeler ve destek programları için ‘Koordinasyon ve İş birliği’ alanları görüşüldü. KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı moderatörlüğünde yapılan toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü uzmanları Hasan Sanalmış, Şükrü Çiğdem de katıldı. Toplantıda, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, ajans uzmanları ve KOP İdaresi Koordinatörleri de hazır bulundu. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 3 Kalkınma Ajansının 2018 yılında yürüttüğü faaliyetler, 2019 yılı içinde yapılması planlanan faaliyetler ve destekleme programları, KOP ile Kalkınma Ajansları arasında ortak yapılabilecek çalışmalar ve işbirlikleri alanlarının belirlenmesi, bölge illeri için öncelik oluşturan alanlar ve projeler ile bu alanlarda yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Toplantının ikinci oturumda ise, Kalkınma Ajansları ile KOP İdaresine bağlı görev alanlarında 2019 yılı içerisinde planlamaya alınması gereken başlıkların belirlenmesi, ‘Sosyal ve Kültürel Projeler’, ‘Turizm’, ‘Tarım ve Kırsal Kalkınma’, ‘Yatırım Ortamının İyileştirilmesi/Girişimcilik’ ve ‘Kamu Yatırımları’ alanlarında Kalkınma Ajansları ile Kalkınma İdareleri bazında yapılabilecek iş birlikleri masaya yatırıldı.

