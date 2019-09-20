KOP Kıraathanesi açıldı

Açılış töreninde Yozgat vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Şube Müdürleri, bazı dairelerin amirleri, Okul Müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler hazır bulundu. KOP İdaresi tarafından desteklenen, Yozgat KOP Millet Kıraathanesi’nde 3 bin kitabın bulunduğu belirtildi. Kütüphaneden yararlanmak üzere tüm gençlerin beklendiği belirtilerek, ‘Gençlerimiz burada derslerine çalışabilir, kendilerinden üst sınıfta okuyan abilerinden, ablalarından yardım alabilirler, gönüllülerimizin desteğinden, bilgisinden faydalanıp, boş zamanlarını da burada merkezimizde değerlendirebilirler’ denildi.