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KOP ile özbakıma destek

Yozgat’ta 60 kadın kursiyere KOP İdaresi tarafından verilecek mali destek ile ‘Özbakıma Destek Elemanı’ kursu verilecek.

24 Ağustos 2021 Salı 00:10
KOP ile özbakıma destek

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü tarafından uygulanacak proje için 264 bin lira ödenek tahsis edildi. Kadın ve gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sunarak, istihdam sorununu en aza indirmek, kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı bireylerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirilmesi amacıyla proje hazırlandı. Kadınların istihdam edilebilirliğinin artırılması amacıyla kurslar düzenlenerek, İŞKUR iş birliği ile bireylere iş sahası oluşturulmasına katkıda bulunulması düşünülen projeye KOP İdaresi de mali destek verecek.  Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü, sosyoekonomik destek hizmeti alan 18-45 yaş arası kadınlar arasından belirlenecek 60 kadın kursiyer, mesleki eğitim faaliyeti kapsamında, yaşlı ve hasta ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yeteneklerinin yeniden yapılandırılması yoluyla öz bakıma destek elemanı olarak yetiştirilecek. Proje sonunda toplam kursiyer sayının en az yüzde 15'ine tekamül eden 9 kişi kurum bünyesinde istihdam edilecek. 

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KOP Ile özbakıma Destek
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