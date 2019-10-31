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KOP ile kütüphane kurulacak

KADIŞEHRİ ilçesinde Kadışehri Belediyesi tarafından hazırlanan ve Konya Ovası Projesi(KOP) tarafından destek gören proje kapsamında ilçeye kütüphane kurulacak.

KOP ile kütüphane kurulacak

KADIŞEHRİ ilçesinde Kadışehri Belediyesi tarafından hazırlanan ve Konya Ovası Projesi(KOP) tarafından destek gören proje kapsamında ilçeye kütüphane kurulacak.

31 Ekim 2019 Perşembe 03:52
KOP ile kütüphane kurulacak

Kadışehri Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında, KOP İdaresi’nden 162 bin liralık destek alındı. Bu kapsamda ilçede atıl vaziyette bulunan Gençlik merkezi binasına Kadışehri Kütüphanesi kurularak halkın hizmetine sunulacak. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı ve belediyenin önceki dönemden devreden borç yükünden dolayı, kısıtlı imkanlarla hizmet üretip, halkın yanında olma çabasında bulunduklarını belirtti. Başkan Akın, “Çünkü biz tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaya yemin ettik. Kimseyi memnun etmek için de yeminimizi bozmayız” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
KOP Ile Kütüphane KurulacakKadışehri
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