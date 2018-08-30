KOP ile kapalı devre

KOP İdaresi Projesi kapsamında, Saraykent Göletinin kapalı devre sulama ihalesi yapıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, “İhale sonucu kapalı devre sistemimiz 2018 yılı içerisinde bitirilecek. Çiftçilerimizin hizmetine sunulacak. Böylece sulama verimli hale gelecek, suyumuz daha tasarruflu kullanılacak” diye konuştu.