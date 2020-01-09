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KOP, Havuz Oluşturuyor

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, 2020 Yılı Mali Destek Programları kapsamında finansman desteği sağlanacak projeler için ‘KOP Proje Havuzu’ oluşturduklarını belirterek, kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek proje önerilerinin bu havuzda toplanacağını söyledi.

KOP, Havuz Oluşturuyor

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, 2020 Yılı Mali Destek Programları kapsamında finansman desteği sağlanacak projeler için ‘KOP Proje Havuzu’ oluşturduklarını belirterek, kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek proje önerilerinin bu havuzda toplanacağını söyledi.

09 Ocak 2020 Perşembe 03:01
KOP, Havuz Oluşturuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2020 yılı için Mali Destek Programlarını duyurdu. Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesi il ve ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak projeler bir havuzda toplayacak. KOP İdaresi’nin uyguladığı diğer projeler yanında istihdam ve katma değeri artıran, bölgenin rekabet gücünü artıran ve potansiyelini harekete geçiren, bölgenin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi projelere Mali Destek Programları kapsamındaki projelere destek verdiğini hatırlatan Başkan İhsan Bostancı, bu amaçla KOP Proje Havuzunu hayata geçirdiklerini belirtti. Mali Destek Programlarına, Valilikler ile birlikte belediyeler, resmi kurumlar başvurabilecekler. Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odaları gibi Meslek Kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üretici örgütleri ise ortak olarak yer alabilecek. Havuzda toplanacak projeler arasında yapılacak değerlendirmeler sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye uygun bulunan projelere 20 bin lira ile 3 Milyon lira arasında finansman desteği sağlanacak.

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KOPHavuz Oluşturuyor
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